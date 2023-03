Biglietti Napoli-Milan, parla il responsabile di TicketOne: arriva l’invito ai tifosi

Terminati gli impegni delle nazionali, manca ormai poco alla ripresa della Serie A, con l’anticipo del sabato tra Cremonese e Atalanta che aprirà la 28esima giornata.

Il Napoli sarà impegnato domenica sera nel big match contro il Milan: sarà la prima sfida delle tre in programma tra azzurri e rossoneri.

Proprio per la gara di Champions League del Maradona, in programma martedì 18 aprile, i tifosi sono in attesa della vendita libera dei biglietti, attualmente disponibili solo per gli abbonati in campionato.

A fare chiarezza su certi aspetti riguardo i biglietti ci ha pensato Amedeo Bardelli, responsabile della sezione Sport di TicketOne. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

L’abbonato può acquistare il biglietto solo per sé e non anche per altri. Questa è una regola comune, perché l’abbonato ha uno sconto sul proprio biglietto.

Per la vendita libera sarà sempre necessaria la Fidelity Card, il Napoli comunicherà le modalità di vendita libera una volta terminata la prelazione. La Fidelity Card può essere acquistata anche ora, stanotte c’è stata una corsa alla tessera.

I prezzi sono prezzi da Champions, come fatto anche dalle altre squadre, non è niente di eccezionale. Si sta parlando di un evento unico, del Napoli più forte di tutti i tempi, di un quarto di finale dove la società non ci è mai arrivata. Il sold out ci sarà, è assolutamente certo.

Non esistono altri modi di acquistare i biglietti se non sul sito di TicketOne o nelle ricevitorie del territorio. Quello che chiedo è non cercare alternative perché i controlli allo stadio saranno serrati: il mio consiglio è di non acquistare il biglietto se non dai canali ufficiali del club, non alimentiamo i truffatori.