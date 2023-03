Biglietti per Napoli-Milan di Champions League, anticipazione sui prezzi: incasso record!

Cresce la febbre in città e non solo per la doppia sfida di Champions League tra il Napoli e il Milan. E se i tifosi azzurri sono ancora in attesa dell’apertura alla vendita del settore ospiti di San Siro, per la gara del Maradona iniziano a trapelare le prime informazioni.

Aumento dei prezzi al Maradona

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, la vendita per i biglietti per il match di ritorno del 18 aprile dovrebbe avvenire a breve. Intanto il Napoli avrebbe stabilito i prezzi dei tagliandi per i vari settori, con un rincaro del 30% vista l’unicità dell’impegno.

Ecco quanto evidenziato:

Manca ancora l’ufficialità, ma il listino dei prezzi è praticamente già pronto e i tifosi del Napoli dovranno prepararsi a un vero e proprio salasso, per assistere alla super sfida di Champions League contro il Milan. Una certezza infatti c’è già: nella gara di ritorno dei quarti di finale contro i rossononeri, in programma martedì 18 aprile allo stadio Diego Armando Maradona, sarà stabilito il nuovo record assoluto di incasso nella storia del club: oltre 7 milioni di euro.

Le cifre per Curve e Distinti

I prezzi come detto sono ancora ufficiosi, ma si sussurra:

80€ per le Curve ;

; 130€ per i Distinti ;

; 220€ per la tribuna Nisida ;

; 340€ per la tribuna Posillipo.