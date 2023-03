Kim Minjae è diventato in un batter d’occhio uno dei migliori difensori della Serie A e forse anche d’Europa. Il centrale coreano, arrivato a Napoli per sostituire Kalidou Koulibaly, ha preso subito le redini della difesa partenopea e insieme ai compagni di reparto ha reso il Napoli un muro invalicabile.

Nel contratto di Kim con il Napoli c’è una clausola rescissoria valida dal 1o al 15 luglio solo per i club stranieri e varia in base al fatturato del club a cui piace. Nelle ultime settimane si è parlato di un interessamento del PSG per l’ex Fenerbahçe con un possibile assalto in estate.

Kim Spalletti (Foto Imago)

PSG – Kim: nulla di vero, arrivano smentite

Stando a quanto riferisce Sky Sports UK, però, il PSG ha nettamente smentito l’interesse per Kim. Il club parigino, che dalla Serie A ha già preso Skriniar a parametro zero, non intende iscriversi alla corsa per il difensore coreano.

“I dirigenti del PSG hanno voluto smentire le voci che collegavano il club parigino al difensore 26enne, che quest’estate potrebbe attirare invece diverse offerte dai club inglesi e che ha una clausola rescissoria”.

Secondo l’emittente televisiva britannica, infatti, sono Manchester United, Liverpool e Arsenal le squadre maggiormente interessate a Kim Minjae.