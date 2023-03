Napoli, altro colpo alla Kvaratskhelia: che idea di Giuntoli!

La sosta per le Nazionali è ormai terminata e tutti i giocatori impegnati con le proprie selezioni stanno facendo ritorno verso i club di appartenenza.

Il Napoli, quindi, è al lavoro per preparare al meglio il rush finale di una stagione che potrebbe rivelarsi storica. Il grande vantaggio accumulato sulle inseguitrici e i quarti di finale di Champions League portano questa squadra nell’olimpo della storia azzurra.

Il calcio, però, cambia velocemente e lo sa bene Cristiano Giuntoli che è già al lavoro in vista della prossima stagione. Il ds dei partenopei ha messo gli occhi su Gianluca Prestianni, talento classe 2006 del Velez.

Gianluca Prestianni Velez

Prestianni-Napoli, Giuntoli ci prova: c’è la clausola!

Prestianni è seguito anche dal Ct della nazionale Roberto Mancini, dato che tra sei mesi riceverà il passaporto italiano. Questo permetterebbe a chiunque voglia acquistarlo in Italia, di poterlo fare senza occupare uno slot extracomunitario.

Nel contratto che lega Prestianni al Velez è presente una clausola rescissoria da 12 milioni di dollari. Al club argentino, per il momento, sono arrivate offerte da Benfica e Siviglia, ma stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, l’interesse per i giocatore cresce sempre più.

Sempre secondo Tuttomercatoweb, infatti, nelle prossime settimane sia il Napoli che il Milan potrebbero tentare un approccio per portarlo in Italia. Il Velez, comunque non vorrebbe privarsene sin da subito, ma preferirebbe tenerlo almeno per un’altra stagione.