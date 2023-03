Kim sarà ceduto? Il Napoli ha pronte le alternative: in lista c’è Demiral e altri 4 giocatori

Il Napoli sta disputando una stagione straordinaria, con lo scudetto sempre più vicino dopo 33 anni di attesa. Anche in Europa sono arrivate soddisfazioni, con i quarti di finale da disputare in Champions League.

Ovviamente le prestazioni stanno mettendo in risalto i calciatori azzurri, che hanno sempre più estimatori. Tra questi c’è sicuramente Kim, già oggetto di interesse da parte di top team europei. Il Napoli non si farà comunque trovare impreparato e – come riferito al TG di Rai Sport dal giornalista Ciro Venerato – il d.s. Giuntoli ha già pronte una serie di alternative.

Tutti i difensori sulla lista di Giuntoli

Ecco quanto evidenziato:

Piaceva (molto) Djallo del Lille ma si è rotto il crociato. Contattato anche il procuratore (nella gara di andata a Francorte) dello svincolato N’Dicka dell’Eintracht, ma non è alla portata: chiede 6 milioni netti di stipendio.