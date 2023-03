Napoli si prepara alla grande festa: immagini emozionanti dal centro storico! – VIDEO

È una Napoli che si prepara sempre più per la grande festa, con il centro storico che è ormai tappezzato di simboli, murales e bandiere. La città partenopea è pronta ad accogliere il terzo Scudetto, con la speranza che la certezza aritmetica possa arrivare quanto prima per far esplodere un popolo che attende questo successo da ben 33 anni.

I tifosi stanno provvedendo ad addobbare le vie del centro storico, che sono diventate praticamente di colore azzurro e bianco. Tanti gli omaggi alla squadra e i riferimenti al Tricolore, con addirittura la scaramanzia che ormai si può definire sconfitta.

Che spettacolo a Napoli per la festa Scudetto

Le immagini di Napoli che si prepara per la festa Scudetto stanno facendo il giro del mondo e sono tantissimi i turisti che hanno modo di ammirare lo spettacolo allestito in vista di quello che si preannuncia una giornata storica per la storia del club partenopeo ma anche di tutta la città.

Di seguito, il video emozionante che raccoglie gli spaccati più emozionanti: