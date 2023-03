Murales di Maradona, è successo oggi: notizia fantastica – VIDEO

Domenica senza campionato e senza Napoli in campo per la tifoseria partenopea, quest’ultima ha infatti approfittato per godersi la città che giorno dopo giorno diventa sempre più azzurra. Tra i vicoli cittadini e per le strade di Napoli infatti si vedono ogni giorno sempre più striscioni, bandiere e decorazioni bianche e azzurre in onore di quello che sarà il terzo scudetto della storia partenopea.

Uno dei luoghi culto negli ultimi anni è senza dubbio il Murales di Maradona situato tra i quartieri spagnoli, da quando Diego è venuto a mancare è diventato un simbolo per cittadini napoletani e non che visitano la bottega in onore del Pibe de Oro. C’è però una curiosità riguarda la giornata odierna e che unisce ancor di più la tifoseria napoletana.

MuralesMaradona

Boom di visite al Murales di Maradona

Con il Napoli di riposo e il campionato fermo, la gente a Napoli si è ritrovata proprio al Murales Maradona, stabilendo una specie di record di visite nella giornata di oggi.

La domenica senza particolari impegni per i tifosi ha sicuramente contribuito, decisivo però è sicuramente il Napoli di Spalletti che ha risvegliato la passione di tutti i cittadini, anche di quelli meno interessati al calcio. La città completamente azzurra, la matematica che si avvicina, le bandiere e la voglia di festeggiare tutti insieme.

Tutti al murales, già in festa e già con la voglia di proiettarsi a quello che sarà il giorno indimenticabile. Nel video seguente si può ben notare l’euforia della gente in visita al luogo dedicato a Maradona.

Come il 25 novembre

Solo nel giorno dell’anniversario della morte di Diego, quando Stefano Ceci scoprì il piede sinistro dorato, si è raggiunto un numero di visitatori maggiori della giornata di oggi. In quel caso la gente si è ritrovata, come accade nel giorno del compleanno di Maradona, al Murales per cantare cori in onore dello storico 10 argentino.