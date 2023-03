Giuntoli guarda già al futuro: nel mirino tre talenti africani

Il periodo della sosta per le nazionali è un ottimo momento per le società per studiare le strategie di mercato per il futuro e per seguire i giovani talenti che si mettono in mostra con il proprio paese.

In casa Napoli c’è poco da studiare per il prossimo mercato: l’obiettivo della società sarà quello di trattenere i propri gioielli e fare solo qualche acquisto mirato.

Ma il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e l’area scouting partenopea sono sempre al lavoro per scovare talenti del futuro in giro per il mondo.

Spalletti e Giuntoli

I vari Kvaratskhelia e Kim non sono stati colpi di fortuna, ma sono i risultati di un ottimo lavoro svolto da tutta la dirigenza del Napoli.

Ecco perché Giuntoli e la sua squadra sono sempre alla ricerca di giovani promesse. Questa volta, come rivela l’edizione odierna de “Il Mattino”, il mirino è puntato verso l’Africa.

Saine, Diallo e Diop seguiti dal Napoli

Come riporta l’edizione Napoli del quotidiano, il club azzurro sta seguendo attentamente i profili di tre talenti africani: Alagie Saine, difensore gambiano classe 2003 che gioca nell’Horsens in Danimarca, Pape Amadou Diallo, esterno sinistro senegalese classe 2004 del Metz, e Pape Diop, centrocampista centrale senegalese classe 2004 attualmente allo Zulte Waregem in Belgio.

Questi tre profili sono stati seguiti da vicino nel corso della Coppa d’Africa U20, svoltasi dal 19 febbraio all’11 marzo: gli scout di Giuntoli erano presenti lì in Egitto. Diallo e Diop hanno trionfato con il Senegal, mentre Saine si è dovuto accontentare della medaglia di argento.