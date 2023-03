Spalletti resta al Napoli? Adani dubita: “C’è un club che potrebbe volerlo a tutti i costi”

Il Napoli naviga a vele spiegate verso lo scudetto. La squadra di Luciano Spalletti sta dominando il campionato di Serie A, come forse non si era mai visto nella storia del calcio italiano. Senza dimenticare che anche in Champions League gli azzurri stanno facendo un percorso notevole e meritevole di rispetto e preoccupazione tra le avversarie.

Ovviamente i gioielli della squadra sono nel mirino dei top club europei, ma anche mister Spalletti può essere particolarmente corteggiato. Il presidente De Laurentiis l’ha confermato al 100% sulla panchina del Napoli anche nella prossima stagione, eppure qualcuno che dubita delle parole del n.1 del club partenopeo c’è. Ad esempio Lele Adani, che attraverso la Bobo TV si è così espresso:

Spalletti? Io penso che potrebbe andare via e andare in Premier League. Al Chelsea? Anche. L’eccellenza italiana è stata il Napoli, ha mostrato un calcio mai visto, ha dominato. Quindi chi come stile vive di questa offerta calcistica se ne vuole appropriare, gli inglesi mettono i soldi e prendono calciatori e allenatori.

Io penso che sicuramente le parti faranno di tutto per andare avanti, ma secondo me per una serie di situazioni l’entourage di Spalletti potrebbe anche decidere di andare a prendere una squadra e portare quelle idee in Inghilterra. E c’è una squadra a Londra che ha preso i migliori giovani, ha speso tanto e non ha una guida tecnica all’altezza.