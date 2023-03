Brozovic o Lobotka? L’ex collaboratore di De Zerbi è sicuro: chi è il più forte

Stanislav Lobotka è senz’alcun dubbio uno dei maggiori artefici dello spettacolare Napoli firmato Luciano Spalletti, il quale ha esaltato le caratteristiche del centrocampista slovacco rendendolo uno dei migliori centrocampisti in circolazione.

Il lavoro svolto con Lobotka è confrontabile a quello fatto con Brozovic, quando ai tempi dell’Inter Spalletti lo ha adattato in posizione di regista, affidandogli le chiavi del centrocampo. Oggi anche il centrocampista croato ha conquistato il suo posto tra i migliori registi in circolazione.

il match analyst Massimo Carcarino, ex collaboratore al Sassuolo con De Zerbi e Dionisi ha rilasciato un’intervista alla nostra redazione, nella quale ha espresso il suo parere sul confronto:

Lobotka lo conoscevo perché lo seguivo al Celta Vigo, sapevo avesse determinate qualità ed è ancora cresciuto con Spalletti. Ad oggi è senz’altro il miglior regista della Serie A, anche meglio di Brozovic – che per me non è un fenomeno – ma che è stato comunque inventato in quel ruolo da Spalletti. Non c’è partita tra Lobotka e Brozovic, e l’avrei detto anche prima dell’arrivo al Napoli. Alcuni lo paragonano a Xavi e Iniesta, ma io lo vedo più simile a Verratti, anche se Marco non è altrettanto bravo in fase difensiva dove invece Lobotka è diventato bravissimo.