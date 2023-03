Rinnovo Spalletti? De Laurentiis ha già deciso: accadrà a fine stagione!

Luciano Spalletti resterà a lungo l’allenatore del Napoli? L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione riguardo il futuro dell’allenatore azzurro e spiega le intenzioni che ha in merito Aurelio De Laurentiis, patron azzurro. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

De Laurentiis attenderà il momento giusto per parlare col suo allenatore e magari proporgli un biennale per far sì che il ciclo che in questa stagione ha avuto il suo battesimo trovi una continuità. I soldi non saranno un problema, come non lo furono nella primavera del 2021, quando De Laurentiis convinse Spalletti della scelta Napoli. Non saranno un problema anche perché con i risultati e i miglioramenti dei singoli giocatori, di milioni nelle casse del Napoli ne sono entrati molti di più in questo biennio spallettiano.