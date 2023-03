Rasmus Hojlund, attaccante dell’Atalanta, è nel mirino del Napoli per il dopo Osimhen. Il giovanissimo attaccante danese si sta mettendo in mostra in Serie A con la maglia della Dea. È riuscito a convincere Gian Piero Gasperini dopo pochissimi mesi in nerazzurro e si è preso il posto da titolare ai danni di Duvan Zapata.

I gol e le prestazioni con l’Atalanta hanno portato Cristiano Giuntoli ad interessarsi al classe 2003 per la prossima stagione. Qualora gli azzurri dovessero cedere Victor Osimhen, infatti, il nome di Hojlund è il primo sulla lista di mercato del club partenopeo.

Hojlund’s first goal for Denmark.



What a gem of a player!



pic.twitter.com/YITCyG7Vnn — Sacha Pisani (@Sachk0) March 23, 2023

Hojlund: tripletta all’esordio con la Danimarca, vale 40 milioni

Questa sera Rasmus Hojlund ha esordito con la maglia della Danimarca nella prima partita di qualificazione a Euro2024. La partita contro la Finlandia è terminata 3-1 e Hojlund ha segnato una spettacolare tripletta.

Numeri straordiari per il centravanti classe 2003 che il Napoli ha scelto di puntare per il futuro. Secondo tuttoatalanta.com, la squadra orobica ha già fissato il prezzo per la cessione di Hojlund. Si partirà da una base di 40 milioni di euro e sulle sue tracce ci sono anche altre big europee.