Retroscena Napoli, clamorosa rivelazione di Gotti: “Bale fu vicino agli azzurri”

Il calciomercato estivo è sempre più vicino, con il Napoli che sarà tra i club protagonisti. Svelato un clamoroso retroscena di mercato, in cui il Napoli fu vicino a Gareth Bale.

Il Napoli si avvia verso il termine di questa stagione complicata, con la sfida di questa sera contro la Fiorentina e la prossima contro il Lecce che sanciranno la chiusura dell’annata. Dopo di che si passerà alla scelta del nuovo allenatore, che insieme al nuovo Direttore Sportivo Giovanni Manna discuterà le mosse da effettuare sul mercato.

Difatti ci si aspetta un Napoli in costante movimento sul mercato, con vari colpi in entrata ed in uscita. Intanto Luca Gotti ha svelato un clamoroso retroscena di mercato, con Bale che fu vicino all’approdo al Napoli.

Gotti svela un clamoroso retroscena di mercato: “Bale fu vicino al Napoli”

La stagione è ormai vicina al termine, e di conseguenza ci si avvicina sensibilmente all’apertura del calciomercato estivo. Nel corso di questa sessione estiva, si aspetta un Napoli tra i club protagonisti, viste le tante operazioni in entrata e in uscita a cui son chiamati gli azzurri. Inoltre il Napoli deve riscattare proprio le pessime sessioni di mercato svolte nel corso di questa stagione, in cui son mancati gli interventi necessari per rinforzare la squadra.

Durante le sessioni di mercato, spesso le cose non vanno come dovrebbero, con trattative che saltano clamorosamente o che vanno in porto a sorpresa. Di conseguenza si creano dei retroscena e aneddoti riguardo proprio il calciomercato. L’attuale allenatore del Lecce, Luca Gotti, ha svelato in conferenza stampa un retroscena sul Napoli che fu vicino all’acquisto di Bale:

“Qualche anno fa Mazzarri allenava il Napoli e per il mercato di gennaio il Napoli cercava un quinto di sinistra nel 3-5-2. Avevo visto nelle Nazionali giovanili, mi era piaciuto molto e mi sembrava un quinto perfetto di grande prospettiva. Parlavo con l’uomo mercato del Napoli, Riccardo Bigon, e gli consigliai Bale. Comincia a vederlo e gli piace, va a parlare col Tottenham che era nell’ottica di darlo. Pochi giorni e fa tripletta contro l’Inter a San Siro, diventa attaccante perché ha i gol. Poteva fare il terzino benissimo, il quinto benissimo, ma aveva i gol addosso che gli hanno dato una carriera diversa. Può succedere questo, bisogna leggere il suo percorso”.

Gotti ha dunque svelato che Bale fu vicino all’approdo al Napoli quando militava al Tottenham. Purtroppo l’esplosione improvvisa di Bale – che poi fu passato dal ruolo di terzino ad ala offensiva – fece saltare il tutto. Da lì poi il percorso in carriera di Bale fu diverso, con l’esterno gallese che è stato per molti anni uno dei punti fermi del Real Madrid. Dopo diversi anni, è stato svelato un retroscena di mercato sul Napoli, che è stato vicinissimo a Bale, ma che resterà un rimpianto visto il suo mancato approdo.