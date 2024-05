Futuro Conte, si riapre una pista: il Napoli ha una forte contendente

Antonio Conte continua ad essere nel mirino del Napoli, ma occhio ad una forte contendente per il tecnico. Si riapre a sorpresa la pista che porta ad un altro club.

La stagione si avvia ormai verso il termine, con le ultime due giornate rimaste da disputare per sancire la chiusura definitiva dell’annata. Dopo di che il focus passerà sulla prossima stagione, e sulle scelte che saranno prese nel corso dell’estate per rinforzare il club.

Al termine di questa stagione saranno fatte diverse valutazioni in molti club, soprattutto sul prossimo allenatore, visto che svariati top club cambieranno guida tecnica. Al Napoli è accostato con gran forza Antonio Conte, ma occhio all’inserimento di un top club che si potrebbe rifar sotto per il tecnico salentino.

Futuro Conte, spunta nuovamente una concorrente per il Napoli: di chi si tratta

Ci apprestiamo a salutare l’attuale stagione ed aprire le porte a quella successiva, che porterà diverse novità. I primi cambiamenti sono attesi già nel corso delle prossime settimane, visto che molti club dovranno scegliere l’allenatore per la prossima stagione. In casa Napoli si lavora ormai da diversi mesi su questo fronte, con vari tecnici in lizza, tra cui Antonio Conte. Il tecnico salentino è corteggiato da molti mesi da Aurelio De Laurentiis, ma ad oggi non c’è ancora nulla di fatto.

Presto però potrebbe esserci il ritorno di un top club proprio su Conte. Nel corso della conferenza stampa odierna, Thomas Tuchel ha annunciato l’addio definitivo al Bayern Monaco a fine stagione: “L’accordo di febbraio resta, non abbiamo trovato un’intesa per un’ulteriore collaborazione”. La separazione tra il tecnico ed il club tedesco potrebbe essere un problema per il Napoli. Difatti già nei mesi scorsi, il Bayern Monaco aveva provato a trovare l’accordo per ingaggiare Antonio Conte in vista della prossima stagione, ma senza riuscirci. La pista s’era definitivamente chiusa, ma con l’addio di Tuchel potrebbe clamorosamente riaprirsi.

Difatti il Bayern Monaco torna prepotentemente sul mercato per ingaggiare un nuovo tecnico, e Antonio Conte potrebbe essere l’ideale per un club come i bavaresi che deve rifondare. Inoltre essendo libero, Conte di conseguenza diventa appetibile per molti top club. Dopo essersi spenta nei mesi scorsi, la pista che porterebbe Conte al Bayern Monaco potrebbe riaccendersi nel corso dei prossimi giorni. Molto però dipenderà anche dalla volontà del tecnico salentino, che dovrà decidere se rilanciarsi all’estero o nella sua Italia. Il Napoli intanto osserva la situazione, con la speranza che i bavaresi puntino su altri profili e non affondino il colpo su Conte.