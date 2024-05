Conte-Napoli, arriva la “sentenza” che spiazza i tifosi: i dettagli

Il Napoli continua la ricerca del suo prossimo allenatore, con Antonio Conte attualmente in pole. Arriva però la dura sentenza nei confronti del tecnico salentino.

In casa Napoli il focus è verso la partita di questa sera contro la Fiorentina, ma nel mentre Aurelio De Laurentiis è impegnato su altri fronti. Il presidente difatti è al lavoro per quanto riguarda il nuovo stadio e centro sportivo, ma soprattutto sulla scelta del prossimo allenatore del Napoli.

Sono diversi i nomi sulla lista del patron azzurro, ma in pole resta sempre l’ex tecnico di Inter e Juventus, Antonio Conte. Arriva però la dura sentenza nei confronti del tecnico salentino che sorprende tutti i tifosi.

Dichiarazioni forti nei confronti di Antonio Conte: tifosi del Napoli spiazzati

Il presidente Aurelio De Laurentiis è ormai da svariati mesi alla ricerca del prossimo allenatore del Napoli in vista della nuova stagione. Dopo i fallimenti di Rudi Garcia e Walter Mazzarri, anche Francesco Calzona non è riuscito a rialzare la squadra, e a fine stagione ci sarà la separazione definitiva. Su chi sarà il prossimo tecnico azzurro ci sono ancora dei dubbi, visto che ci sono diversi allenatori in lizza. Il nome preferito dai tifosi del Napoli è sicuramente quello di Antonio Conte, che ridarebbe entusiasmo alla piazza dopo quest’annata nefasta.

De Laurentiis ha lavorato ai fianchi il tecnico salentino per molti mesi, ed ora bisognerà capire se ci sarà l’affondo finale o meno. Intanto sull’eventuale arrivo di Conte al Napoli si è espresso in maniera dura Carlo Alvino durante la sua trasmissione su Radio Kiss Kiss Napoli: “Senza Antonio Conte, non finisce il calcio: vi ricordo che le sue ultime esperienze non sono andate proprio bene. L’ultimo anno al Tottenham è stato fallimentare, soprattutto dopo aver fatto spendere tantissimi milioni alla società sul mercato”. Il giornalista di nota fede azzurra si è mostrato alquanto scettico sull’eventuale arrivo di Conte al Napoli, a causa dell’eventuale rendimento non all’altezza del tecnico salentino.

L’approdo a Napoli di Antonio Conte farebbe felice l’intera tifoseria, ma c’è anche qualcuno che non vede di buon occhio l’ex Inter e Juventus. Come detto da Alvino, l’ultima esperienza in panchina di Conte non è stata buona, sfociata poi nell’esonero da parte del Tottenham. Le qualità del tecnico salentino non si discutono, soprattutto nel riportare ai vertici delle squadre in evidente difficoltà. Staremo a vedere se ciò accadrà anche al Napoli in caso di approdo, o se Conte troverà maggiori difficoltà.