“Allegri al Napoli”, la rivelazione del suo mentore cambia i piani di De Laurentiis?

Nel corso di questi mesi, diversi tecnici sono stati accostati al Napoli. Arriva l’annuncio del mentore di Allegri sul suo futuro. Possibile cambio nei piani di De Laurentiis?

Il Napoli è tra i tanti club che al termine della stagione cambieranno la propria guida tecnica. Gli azzurri sono già da mesi al lavoro per la scelta del nuovo tecnico per la prossima stagione, con De Laurentiis al lavoro su più fronti, tra cui specialmente Antonio Conte.

L’approdo di Conte non è però scontato, e sulla lista del patron azzurro si sono aggiunti anche altri allenatori. Arriva la rivelazione del mentore di Allegri che potrebbe cambiare i piani di Aurelio De Laurentiis per la scelta del nuovo allenatore.

Ipotesi Allegri al Napoli, arriva la rivelazione del mentore del tecnico: ecco cosa filtra

In casa Napoli sono giorni roventi in vista della nuova stagione, ma lo stesso vale per la Juventus. Dopo la conquista della Coppa Italia, gli sfoghi di Allegri nel post partita non son piaciuti alla società, che starebbe valutando di sollevare il tecnico dal suo incarico. L’addio tra Allegri e la Juventus è già scritto da mesi, ma il tutto potrebbe essere già anticipato nelle prossime ore e senza attendere il termine della stagione. De Laurentiis in passato ha già cercato Allegri per il suo Napoli, e quindi occhio a questa possibilità per gli azzurri.

Proprio sull’eventuale esonero e futuro di Massimiliano Allegri si è esposto il suo mentore, Giovanni Galeone a Il Giornale, parlando proprio anche dell’ipotesi Napoli:

“L’esonero immediato di Allegri non sarebbe giusto. In futuro lo vedrei bene in Premier League. In Italia, De Laurentiis farebbe di tutto per portarlo a Napoli. Io sono nato a Napoli e la amo. Oggi il Napoli è un grande club. E Max un grande allenatore”.

Galeone potrebbe aver spoilerato l’eventuale mossa di De Laurentiis in caso di esonero di Allegri, con il patron azzurro che potrebbe tentare l’affondo per il tecnico toscano. Ovviamente queste son tutte ipotesi, visto che De Laurentiis ha già sondato diversi profili nel corso di questi mesi. Allegri però è sempre piaciuto al patron azzurro, che voleva già portarlo al Napoli dopo la separazione con Gennaro Gattuso. L’annuncio di Galeone potrebbe dunque inserire anche Allegri nella corsa per la guida tecnica del Napoli per la prossima stagione. Ovviamente l’ultima parola spetterà a De Laurentiis, che ad oggi sembra intenzionato a puntare su un tipo di allenatore con qualità differenti da quelle di Allegri. Bisogna però tenere d’occhio questa eventuale ipotesi, perché Allegri potrebbe entrare clamorosamente nel casting del patron azzurro per la panchina del Napoli.