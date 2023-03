Raspadori beccato a sorpresa: sapete dov’è l’attaccante del Napoli?

Domani sera alle ore 20.45 andrà in scena il match tra Italia e Inghilterra, la prima gara di qualificazione ad Euro2024, la nazionale ritorna a Napoli dopo tanti anni di assenza.

Dopo la strepitosa cavalcata che ha portato gli azzurri a conquistare l’europeo, la mancata qualificazione al Mondiale ha gettato nuovamente in crisi il calcio italiano, soprattutto la nazionale.

Difatti, domani sarà un test molto importante per gli azzurri che dovranno far dimenticare gli ultimi risultati negativi in una Napoli che negli ultimi tempi è abituata a vivere un grande calcio.

Uno dei problemi della nazionale è senza dubbio la mancanza di un centravanti, come affermato dallo stesso commissario tecnico Roberto Mancini.

Raspadori fa visita alla nazionale: lo scatto

Con l’assenza di Immobile e di Raspadori, out per infortunio, il tecnico è stato costretto a convocare, per la prima volta in nazionale, Mateo Retegui, centravanti del Tigre in prestito dal Boca Juniors.

In particolare, nonostante l’infortunio, proprio il giocatore del Napoli, Giacomo Raspadori, come testimoniato dallo scatto con Marco Ferrigno, noto maestro presepiale napoletano, ha fatto visita nel ritiro della nazionale.

Inoltre, lo stesso maestro ha regalato a Mancini e al suo staff diverse statuine, tra questa anche qualcuna in ricordo di Gianluca Vialli

Una sorpresa scuramente gradita da parte di tutto lo staff e compagni, il recupero di Raspaodri potrà essere fondamentale sia per la nazionale sia per il Napoli in vista di questo bellissimo finale di stagione.