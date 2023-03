Nazionale in visita al Santobono: sorpresa ai bambini anche da due giocatori del Napoli!

Manca davvero poco al match tra Italia e Inghilterra che si disputerà nella giornata di domani alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona.

Oggi è stata una giornata di vigilia particolarmente intensa, oltre alle consuete conferenze stampe di presentazione, una delegazione della nazionale si è recata presso l’ospedale Pediatrico Santobono Pausilipon.

I calciatori, tra i quali spiccano i napoletani Di Lorenzo e Politano, insieme al presidente federale Gabriele Gravina e al segretario generale della FIGC Marco Brunelli, hanno fatto visita ai reparti di neurochirurgia, neurologia, neuropsichiatria e neurooncologia.

Politano, nazionale, Santobono

La nazionale fa visita ai bambini: le parole di Gravina

Una visita molto gradita sia dai bambini che ovviamente dalle istituzioni mediche presenti, queste le parole del presidente Gravina riportate da ANSA.

“La Nazionale Azzurra rappresenta un simbolo positivo del nostro Paese non solo dal punto di vista sportivo, ma soprattutto sotto il profilo valoriale e sociale. Per questo la Federazione ha organizzato anche a Napoli una visita degli Azzurri ai bambini ricoverati. Vogliamo portare un sorriso e un po’ di vicinanza, consci di ricevere molto di più in umanità, determinazione e coraggio”.

Ai ragazzi malati sono stati poi consegnati palloni e diversi gadget proprio della nazionale.