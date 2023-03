Ritiro a Castel di Sangro, splendida iniziativa per i tifosi: c’entra lo Scudetto!

Con il Napoli primo in classifica e sempre più vicino alla vittoria dello Scudetto, i tifosi iniziano a pensare anche a quello che potrebbe essere il clima che si respirerà in ritiro. Gli azzurri, come lo scorso anno, andranno in ritiro prima in Trentino a Dimaro, per poi spostarsi a Castel di Sangro prima dell’inizio della nuova stagione.

Proprio in merito alla seconda tappa, abbiamo raccolto alcune novità che riguardano anche i tifosi azzurri che saranno presenti a Castel di Sangro.

Foto con la Coppa Scudetto

La prima notizia riguarda lo Scudetto, nel caso in cui il Napoli dovesse vincere il campionato (ipotesi più che concreta), per i tifosi dovrebbe esserci l’opportunità di scattare una fotografia con la coppa, come accaduto già in passato con la Coppa Italia vinta ai tempi di Gattuso.

Il sogno Scudetto è sempre più vicino e per i tifosi potersi immortalare con il trofeo atteso trentatré anni sarà sicuramente un’emozione unica.

Giocatori del Napoli allo Sporting Village

La seconda novità invece riguarda i calciatori azzurri, pare infatti che da quest’anno gli azzurri non dormiranno nel resort di Rivisondoli ma alloggeranno direttamente a Castel di Sangro allo Sporting Village. In questo modo gli azzurri non dovranno spostarsi tanto e potranno raggiungere lo stadio Teofilo Patini in maniera più agevole per svolgere gli allenamenti.