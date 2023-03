Uno dei protagonisti principali del Napoli 2022-23 è sicuramente Stanislav Lobotka. Le prestazioni e i numeri stagionali del centrocampista slovacco sono sensazionali e Luciano Spalletti non ne fa mai a meno. Con il tecnico di Certaldo è riuscito a confermarsi nel Napoli e diventare un titolare inamovibile della squadra e ora le sue qualità sono divnentare imprescindibili in ogni partita.

Stanislav Lobotka ha parlato al portale slovacco Sport24 della sua stagione al Napoli e di come sta girando la squadra.

Stanislav Lobotka, poi, si è concetrato sulla sua stagione e sulle sue sensazioni dal punto di vista personale e sulla squadra. Ha anche incensato Khvicha Kvaratskhelia che è risultato certamente il calciatore di maggio talento in questa stagione.

A differenza del precedente allenatore Gattuso, devo dire che Spalletti ha creduto in

me. Non mi sono mai sentito bene come adesso, sento piena fiducia e voglio continuare su questa strada.

Kvaratskhelia? Non lo conoscevo, non sapevo davvero nulla di lui. Probabilmente solo

in Georgia sapevano di questo talento straordinario. Sta dimostrando gara dopo gara

di che pasta è fatto.