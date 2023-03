Meret, l’agente: “Lo ha dimostrato durante il calciomercato! Non era facile”

Federico Pastorello, agente di Alex Meret, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com dove ha rilasciato un’intervista in merito al suo assistito. L’agente del portiere del Napoli è tornato a parlare della situazione vissuta ad inizio stagione con la concreta possibilità di lasciare l’azzurro da parte di Meret, situazione che poi è rientrata in tempo e che si è dimostrata una scelta vincente dato l’andamento della stagione dell’estremo difensore azzurro.

Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Pastorello in merito al momento che ha vissuto Meret e come sono cambiate le cose nel corso della stagione:

“Sono molto contento per Alex, quest’anno ha dovuto giocare cinque gare con il calciomercato aperto ed una situazione di grande incertezza. Ha dato prova di avere gli attributi. Giocare nell’incertezza e non sapendo quale sarà il tuo futuro è difficile per chiunque, per un portiere ancora di più. Il Napoli gli ha dato fiducia e lui la sta ripagando estremamente bene. Il percorso è stato complicato ma devo dire che merita questa grande stagione dopo due annate tortuose. L’alternanza con Ospina quando c’era Gattuso lo ha fatto crescere molto”