Gattuso: “Milan-Napoli sarà una gara aperta”, poi il paragone importante su Kvaratskhelia

Il Napoli si avvia a grandi falcate verso la conquista del terzo scudetto della sua storia. Il vantaggio di 19 punti sulla Lazio seconda mette ancora più tranquillità alla squadra di Spalletti e ormai in città si aspetta solo la matematica per far partire la festa.

Ma i tifosi quest’anno non possono che sognare in grande e sperano in una finale di Champions League che sarebbe alquanto storica. Prima però si dovrà sfidare il Milan ai quarti e la gara, come detto da Spalletti, non sarà per niente facile.

SSC Napoli v AC Milan – Serie A Stefano Pioli manager of AC Milan talks with Luciano Spalletti manager of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and AC Milan at Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy on 6 March 2022. Naples Naples Italy PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xGiuseppexMaffiax originalFilename:maffia-sscnapol220306_npSyg.jpg

Anche il doppio ex Gennaro Gattuso ha parlato della sfida di Champions League tra azzurri e rossoneri: queste le sue parole rilasciate ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1.

Il Napoli sono due anni che esprime un calcio incredibile ma in Europa le partite sono diverse. Sarà una partita aperta. È normale che il Napoli abbia una mentalità vincente adesso, gioca con tranquillità ed esprime un calcio europeo, ma se la giocheranno entrambe le squadre.

Esplosione Osimhen? Me lo aspettavo, perché è stato anche pagato tanto. Aveva fatto bene al Lille e devo dire che è stato molto bravo Giuntoli a farlo arrivare a Napoli e non è stato facile. Io l’ho perso per diversi mesi per situazioni extra campo e abbiamo sofferto la sua assenza. È velocissimo ed è molto tecnico, un giocatore incredibile. Questo Napoli non è solo Osimhen. C’è Lobotka che con me non riusciva ad esprimersi al meglio.

Quando gioca Kvaratskhelia sembra di rivedere Best. Fa delle cose incredibili, con una leggerezza incredibile. È una squadra che mi entusiasma molto, che gioca un calcio da sogno.