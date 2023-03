Napoli tra festa scudetto e possibile finale di Champions: boom di disdette a locali e ristoranti

Il Napoli e Napoli si preparano alla festa per lo scudetto. Ormai da settimane la città si sta colorando sempre più di azzurro: basta fare un giro per le vie della città per vedere bandiere, striscioni, cartonati dei calciatori e tant’altro.

L’ultima giornata di Serie A ha visto anche il Napoli allungare a +19 sulla Lazio seconda e ora l’aritmetica si avvicina sempre di più. Lo scudetto, infatti, potrebbe arrivare nel weekend del 29/30 aprile, quando il Napoli ospiterà la Salernitana allo Stadio Diego Armando Maradona.

Osimhen e Kvaratskhelia (FOTO: SSC Napoli)

Ma non c’è solo lo scudetto tra i pensieri dei tifosi napoletani: il sogno è uno storico e impronosticabile doblete con la Champions League.

Un momento unico e storico per Napoli che sta avendo delle conseguenze anche sui ristoratori e gestori dei locali. Infatti, leggendo il calendario, si può notare come l’ultima giornata del campionato, ovvero quando ci sarà la proclamazione e la festa scudetto a Napoli, è fissata per domenica 4 giugno, mentre l’ipotetica finale di Champions League è in programma sabato 10 giugno.

Il periodo di inizio giugno è un periodo in cui molta gente aveva fissato matrimoni, battesimi e soprattutto comunioni, ma tantissimi tifosi stanno già partendo con le disdette. Nessuno vuole perdersi quei giorni che saranno unici per la storia di Napoli.

Inoltre, molti locali non sono molto convinti di fissare grandi eventi in quelle date anche per motivi di ordine pubblico, soprattutto dopo quanto successo ai ristoratori di Piazza del Gesù in occasione di Napoli-Eintracht.