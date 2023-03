Meret esce allo scoperto sullo Scudetto: “Abbiamo un sogno futuro”

Il Napoli continua a vincere e lo fa anche sul campo del Torino. I ragazzi di Spalletti rifilano 4 reti alla squadra di Juric e volano a +21 sull’Inter che questa sera giocherà contro la Juventus.

Nonostante la larga vittoria, il Torino ha creato diverse occasioni per far male al Napoli. In più di un’occasione, è stato Meret ha salvare il cleen sheet.

Meret Napoli

Al termine del match, proprio il portiere friulano ha parlato ai microfoni di Dazn.

Di seguito le parole del numero 1 azzurro: