Alla vigilia di Torino Napoli, Ivan Juric ha analizzato la partita in conferenza stampa. In mattinata ha già parlato Luciano Spalletti che ha voluto tenere alta la tensione in vista della gara dell’Olimpico Grande Torino, sottolineando tutte le difficoltà dell’incontro di domani pomeriggio.

Il tecnico croato, invece, che dovrà anche fare a meno di Aleksej Miranchuk per infortunio, ha parlato di gara difficile ma non impossibile. Fare risultato, per il Torino, sarebbe importantissimo per continuare a maturare i sogni europei.

Ivan Juric, poi, si è soffermato sulle qualità del Napoli e sulle difficoltà di affrontare una squadra tanto forte e che sembra inarrestabile.

Non ho mai visto in Italia una squadra così. Come ho detto, impressiona la compressione del gioco, sono pericolosi sui piazzati, sono fantastici su tutto. Anche in Europa si sono viste poche squadre così.

Juric sempre perdente contro Spalletti: è un peso? Non mi disturba, stravedo per Spalletti. Altri hanno il nome, ma non sono allenatori bensì gestori. Lui invece è un allenatore. Io e Matteo siamo invidiosi delle sue conoscenze e di quanto è bravo. È tosto, abbiamo litigato: ha questo carattere, ma è bello da vedere.

Il Napoli ha due fuoriclasse: Spalletti e Giuntoli che si sono migliorati a vicenda. Hanno preso giocatori moderni come Kim e Anguissa che possono giocare come vogliono contro qualsiasi avversario. Spalletti ha qualcosa in più rispetto agli altri allenatori, quando dirige il gioco da dietro non c’è improvvisazione, ma è tutto programmato. Le sue braccia indicano dove deve andare il pallone ed è una cosa fantastica.

Rrahmani? Sono orgoglioso di lui. Lo prendemmo per pochi soldi e ci accorgemmo del suo valore. Io credo sia come Buongiorno, è un ragazzo spettacolare. Il primo anno non giocò mai, ma lavorava come un pazzo per far arrivare il suo momento.

Come si ferma Kvaratskhelia? No, non lo fermi. Puoi raddoppiare su di lui, ma poi lasci spazio a Rui o agli inserimenti dei centrocampisti. All’andata Djidji ha fatto una grande partita, ma non so se può giocare domani. Con Kvaratskhelia ti fai il segno della croce e speri che non sia in giornata.