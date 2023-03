Milan-Napoli, divieto di trasferta per i tifosi partenopei in Champions? L’idea del Viminale

Nonostante ci sia un ultimo turno di campionato da affrontare prima della sosta per le nazionali, l’argomento più in voga nelle ultime ore è il sorteggio dei quarti di finale di Champions League.

L’urna di Nyon è stata in parte benevola con le tre italiane rimasta in gioco: evitata la parte di tabellone con Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City.

Saranno il derby italiano Milan-Napoli e Benfica-Inter le gare che interessano agli italiani: cresce l’attesa per un momento in parte storico (solo quarta volta nella storia con tre italiane ai quarti).

Rrahmani e Krunic (FOTO: SSC Napoli)

I tifosi del Napoli si sono già mobilitati per seguire la squadra in trasferta a Milano: la gara di andata a San Siro si disputerà mercoledì 12 aprile alle ore 21.

Ma la trasferta sarà consentita ai tifosi partenopei? In seguito agli scontri che hanno visto protagonisti gli ultras del Napoli negli ultimi mesi, l’Osservatorio del Viminale sta facendo le dovute valutazioni.

Negli ultimi anni non ci sono state restrizioni per quanto riguarda i vari Milan-Napoli di campionato e così dovrebbe essere anche per il match di Champions League.

Ma molto dipenderà anche dal comportamento delle due tifoserie durante Napoli-Milan di campionato, in programma domenica 2 aprile. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, difficilmente verranno emessi decreti restrittivi: questa è l’idea che circola dalle stanze del Viminale.