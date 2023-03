Dove vedere Milan-Napoli di Champions League: tutte le soluzioni in TV e streaming

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI ANDATA DI CHAMPIONS LEAGUE – I sorteggi di Champions League hanno decretato che due dei quarti di finale saranno Milan-Napoli e Benfica-Inter. Le tre italiane rimaste nella Coppa dalle grandi orecchie saranno dalla stessa parte del tabellone. Due sfide che, per forza di cose, significano matematicamente almeno una squadra italiana in semifinale. In vista delle due sfide di Champions League è necessario fare chiarezza su dove si potrà vedere Milan-Napoli.

I due match si giocheranno nell’arco di una settimana: l’andata che si terrà al Meazza di San Siro sarà il 12 aprile, mentre il ritorno al Diego Armando Maradona sarà il 18 aprile. Le date delle due gare influenzeranno anche il campionato italiano perché sono previste alcune gare proprio a ridosso della Champions League.

La prima che probabilmente subirà una modifica per tutte e tre le italiane sarà proprio la giornata pre-pasquale dell’8 aprile: dove il Napoli giocherà a Lecce alle 12:30, il Milan contro l’Empoli alle 18:30 e l’Inter Salerno alle 14:30. Per questo la Lega sta fortemente valutando l’ipotesi di modificare alcuni orari per predisporre maggiore disponibilità verso le italiane che sono impegnate nelle coppe. Martedì la decisione nella sede della Lega che potrebbe cambiare la 29^ giornata.

FOTO IMAGO – Spalletti Napoli Pioli Milan

Sky, Mediaset Infinity o Amazon Prime Video?

Vedere Milan-Napoli, valida come andata dei quarti di finale, sarà possibile in diretta tv su Sky, Mediaset Infinity e Prime? Su Sky è disponibile l’intera programmazione della Champions League, ad eccezione del migliore match del martedì, trasmesso su Mediaset Infinity, e di quello del mercoledì, che è solo disponibile su Prime.

Inoltre, essendo Infinity gruppo Mediaset, una delle partite sarà trasmessa in chiaro su Canale 5. Nel caso specifico di Milan e Napoli: la partita di andata sarà trasmessa su Prime Video, essendo il match di punta del mercoledì, mentre quella di ritorno sarà trasmessa su Sky e in chiaro su Canale 5.