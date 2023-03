Napoli, Milan e Inter fanno una richiesta alla Lega Serie A: cambiano le date dei match

Tre italiane ai quarti di finale di Champions League è un risultato importantissimo per il calcio nostrano: l’ultima volta che tre club di Serie A hanno raggiunto i quarti risale alla stagione 2005/2006 (in quel caso furono Juventus, Inter e Milan).

Un grande risultato che però avrà delle ripercussioni anche sul calendario di Serie A. Napoli, Milan e Inter hanno infatti chiesto alla Lega di modificare le date delle proprie partite del 29° turno di campionato.

Anguissa e Tonali (FOTO: SSC Napoli)

Come riporta l’edizione online de “La Gazzetta dello Sport”, le tre squadre, impegnate l’11 e 12 aprile per l’andata dei quarti di Champions League, vorrebbero anticipare di un giorno le gare della 29esima giornata.

Il 29° turno, tutto in programma sabato 8 aprile (sabato prepasquale), vede il Napoli impegnato a Lecce alle ore 12:30, l’Inter in casa della Salernitana alle 14:30 e il Milan che ospita l’Empoli alle 18:30. Ma queste date potrebbero appunto cambiare.

Sono in corso i colloqui anche con le tv detentrici dei diritti dei match (Sky e DAZN) per trovare i giusti incastri e far giocare le tre squadre venerdì 7 aprile in tre orari diversi.

Martedì prossimo, quando la Lega Serie A comunicherà anche anticipi e posticipi fino alla 34esima giornata, arriverà la decisione definitiva.

Date e orari 29ª giornata Serie A

Queste le tre ipotesi: