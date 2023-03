Champions League, notizia da Castel Volturno: la reazione del Napoli dopo il sorteggio con il Milan

Giornata di sorteggi in Champions League. Il Napoli pesca il Milan in una sfida che varrà per i quarti di finale e che avrà un fascino tutto suo. Assieme a Milan-Napoli, l’Inter trova il Benfica per una sfida che comporterà almeno una delle tre italiane in semifinale, vista la comune parte di tabellone sorteggiata.

Il Napoli, dunque, affronterà nella doppia sfida il Milan: all’andata a San Siro il 12 aprile e al ritorno al Maradona la settimana seguente, il 18 aprile. Durante i sorteggi avvenuti dalle 12.00 (ore italiane) tutti i giocatori con lo staff si sono riuniti per seguire la diretta.

All’interno della struttura erano presenti anche alcuni giornalisti, tra cui Modugno di Sky. Il giornalista ha assistito ad una scena che ha voluto sottolineare e riportare, vista la immensa gioia che è emersa dal alcuni momenti specifici.

La reazione dei giocatori del Napoli

FOTO IMAGO – Spalletti Napoli Pioli Milan

Da ciò che ha raccontato, infatti, al momento del sorteggio del Milan e di quello del Napoli si è creata una grande euforia di gruppo, visto che gli azzurri hanno evitato grandi squadre come Real, Bayern e Manchester City che avrebbero potuto creare problemi per il cammino in Champions.

La possibilità di giocarsela alla pari con i rossoneri ha lasciato nei giocatori del Napoli grande serenità e positività. Queste le parole del giornalista di Sky Francesco Modugno, riportate dalla redazione: