Simeone emozionante: “Notte magica, ma questo Napoli vuole di più”

Il Napoli vince 3-0 contro l’Eintracht Francoforte e raggiunge un risultato storico. La doppietta di Osimhen e il rigore di Zielinski mettono in cassaforte un risultato che era stato in parte assicurato all’andata in Germania.

Ora gli azzurri sognano un big match. Lo spettacolo sarà assicurato. Intanto nel post-partita interviene ai microfoni di Prime un Giovanni Simeone visibilmente emozionato per il traguardo raggiunto.

L’argentino non pone limiti per l’annata degli azzurri. Di seguito quanto evidenziato:

Sul titolo della serata:

Per me magico. è un momento magico che stiamo vivendo tutti insieme: tifosi, giocatori. è stata una notte magica. c’era tanta aspettativa di vincere e c’era tensione. Volevano tutti finire la partita ma si doveva giocare. Dopo il primo gol ci siamo rilassati.



Stupiti noi?

Penso che questa squadra è una squadra ambiziosa. Non si ferma a godersi ciò che ha fatto. Questo gruppo vuole di più e non vuole fermarsi, nonostante questo traguardo storico. Sono sicuro che non si fermerà.



Sul “di più” da conquistare:

Affrontare la prossima, non è guardare in cima alla montagna ma guardare avanti. Quando è finita la partita qualcuno faceva recupero già per la partita di domenica. Normalmente ci si potrebbe rilassare ma non è così. Questo è il segreto