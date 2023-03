Scontri a Napoli, l’Eintracht rischia grosso: possibile decisione durissima della UEFA

Il Napoli è ai quarti di finale di Champions League per la prima volta nella sua storia. La vittoria per 3-0 di ieri contro l’Eintracht Francoforte, che ha seguito il successo di 2-0 dell’andata in terra tedesca di tre settimane fa, ha dato la possibilità agli azzurri di essere tra le prime otto d’Europa.

Una sfida dominata in lungo e largo dai ragazzi di Spalletti guidati dal solito Victor Osimhen autore di una doppietta: il nigeriano è salito a quota 23 gol in 28 presenze stagionali.

Victor Osimhen (FOTO: SSC Napoli)

Ma, purtroppo, la giornata di ieri non verrà ricordata per ciò che si è visto sul rettangolo di gioco del Maradona. Le immagini orrende degli scontri tra ultras dell’Eintracht e polizia avvenute nel centro storico di Napoli hanno fatto il giro del mondo. Una vera e propria guerriglia urbana che ha visto anche parecchie automobili andare in fiamme. Qualcosa di assurdo e vergognoso.

Proprio a causa di questa follia dei propri “tifosi” (si fa fatica a chiamarli in questo modo), l’Eintracht adesso rischia grosso. Secondo quanto riportato dal giornalista Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, la UEFA starebbe pensando di punire duramente il club di Francoforte.

Le valutazioni sono ancora in corso e una decisione potrebbe arrivare entro la giornata di domani, venerdì 17 marzo, ma c’è già un’ipotesi: esclusione dalle coppe europee per i prossimi due anni. Una pena esemplare e storica che costerebbe caro alla società tedesca.