Raspadori e Simeone sicuri: “Vogliamo regalare nuove emozioni ai tifosi”, poi il commento su Dimaro

Ormai è ufficiale, a Napoli è stata fatta la storia. Non vi è altro modo per definire l’attuale status del club partenopeo, giunto per la prima volta in assoluto fra le migliori 8 d’Europa e sempre più dominante in Serie A.

Il giorno dopo il 3-0 rifilato al Francoforte è ancora festa, nonostante i danni causati in città dalle guerriglie urbane fra le due tifoserie. A Napoli si pensa però in positivo senza mai fermarsi. Dalla Mostra d’Oltremare, a pochi passi dal Diego Armando Maradona, è infatti andata in scena la conferenza di presentazione del prossimo ritiro estivo di Dimaro. A prender parte a tale evento, anche Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone.

Presentazione ritiro estivo di Dimaro, le parole di Simeone e Raspadori

Pedine fondamentali di questo Napoli, nonostante la presenza in rosa di un Osimhen dominante, Simeone e Raspadori sono ben presto divenuti beniamini all’ombra del Vesuvio. La pesantezza dei gol dei due ha infatti contribuito a rendere speciale il percorso degli azzurri. Intervistati in occasione della presentazione del ritiro di Dimaro, queste le parole dei due centravanti:

Raspadori: “Sappiamo anche noi di star vivendo un sogno. Ogni giorno c’è sempre più serenità nell’ambiente, c’è il giusto entusiasmo per affrontare il finale di stagione. Io sto bene, tutta la squadra sta bene e siamo pronti a dare il massimo nelle prossime partite”. Simeone: “Segnare in Champions League è stato l’avverarsi di un mio sogno, ma i sogni vanno fatti ogni giorno. Ora voglio di più sia per la squadra che per me, vogliamo regalare nuove emozioni alla città e ai tifosi”. Su Dimaro: “Non vediamo l’ora di svolgere il ritiro insieme alla squadra la prossima estate. I compagni ci hanno parlato benissimo di Dimaro e siamo pronti a vivere anche noi quest’esperienza. Magari un giorno saremo noi a raccontare come si sta in Trentino ai nuovi arrivati”.

