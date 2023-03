Manfredi, l’appello a sorpresa: “Non dipingete la città d’azzurro, è vandalismo”

Si è tenuta in questa mattinata , al termine della riunione del Comitato ordine e sicurezza in prefettura a Napoli, una conferenza stampa utile a fare un po’ di chiarezza in merito agli scontri avvenuti ieri in città.

Presente alla conferenza era anche il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ha detto la sua riguardo all’accaduto e non solo. Di seguito quanto riportato:

Quello che è accaduto è una cosa inaccettabile per la città, non è possibile che per una partita ci sia una città oggetto di violenze effettuate da poche persone che mettono in pericolo l’incolumità di altri. C’è stata una grande differenza fra ciò che è successo dentro e fuori allo stadio, gli scontri sono completamente isolati dalla vita sportiva. Il vero rischio è fuori dallo stadio, esistono gruppi organizzati che si muovono con strategia militare.

Conferenza stampa disordini tifosi Eintracht

Manfredi: “Danni ingenti dopo gli scontri”

Ieri ho sentito il Ministro Piantedosi, gli ho chiesto di far partire i tifosi il prima possibile per limitare i rischi del postpartita. Abbiamo voluto evitare un’altra giornata di tensioni che non sarebbe stata sostenibile. Ci sono tanti danni, alle attività commerciali e anche agli autobus. Faremo presente in tutte le sedi competenti di tali danni, ne faremo una quantificazione precisa. Solo come ANM abbiamo fra i 10 e i 20 mila euro di danni.

La battaglia della società e della prefettura per non vendere i biglietti ai tifosi dell’Eintracht è stata giusta, ma non basta. Ci sono gruppi di tifosi che si muovono indipendentemente dall’attività sportiva per fare violenza. La gestione dell’ordine pubblico di questi eventi va fatta in modo diverso. C’è una necessità di bloccare questi gruppi violenti, ci vuole un’azione mirata a livello europeo.

Manfredi: “Festa Scudetto? Faccio un appello ai tifosi”

Le dichiarazioni di Ceferin sono inaccettabili, partono da un pregiudizio come se a Napoli ci fossero i delinquenti e tutti quelli che arrivano qua sono santi. Non è vero, ci sono dappertutto e noi dobbiamo trattarli e affrontarli così come sono, con la consapevolezza che se non li estirpiamo le persone non si potranno più muovere in Europa per vedere le partite.