Osimhen: “Vogliamo regalare lo scudetto ai napoletani”, poi il commento sul futuro

23 gol in 28 presenze stagionali, di cui quattro in Champions League: i dati stagionali di Victor Osimhen vanno aggiornati di partita in partita.

Una stagione da urlo per l’attaccante nigeriano che con la doppietta di ieri ha spedito il Napoli ai quarti di finale di Champions League per la prima volta nella storia del club patenopeo.

Il numero nove azzurro, dopo il match di ieri, è stato intervistato dal giornalista tedesco Patrick Berger di SPORT1.

Oltre a parlare del suo passato in Germania, al Wolfsburg, e del suo idolo Didier Drogba, Osimhen ha parlato della stagione con il suo Napoli e del futuro.

Sono molto contento di aver segnato due gol e di aver aiutato la squadra. Spero che si possa continuare allo stesso modo e confermare questa grande prestazione anche nelle prossime settimane.

Sono solo orgoglioso della stagione che sto giocando e dei risultati del club. Credo di essere attualmente uno dei migliori attaccanti del mondo, ma è un grande onore per me quando sono i miei avversari a dirlo. Sono grato a tutti coloro che hanno creduto in me, ma ho ancora molto margine di miglioramento. Posso ancora migliorare su alcuni punti.

Festa scudetto a Napoli? Sarebbe assolutamente folle. Sono in Europa da sei anni e mezzo ormai. La passione per il calcio, soprattutto qui a Napoli, è semplicemente indescrivibile. I napoletani hanno il calcio nel sangue, vogliamo dare il titolo ai tifosi.

Futuro? Non so cosa possa riservarmi. Penso di essere sulla strada giusta. Alla fine della stagione, mi siederò con i miei agenti e discuterò di tutto. Sarò anche in trattativa con il club. Sono incredibilmente grato al Napoli. Troveremo insieme una buona soluzione.