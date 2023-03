Glasner svela: “In panchina abbiamo fatto un gesto per i nostri tifosi!”

Successo storico per il Napoli che questa sera archivia la pratica Eintracht e vince 3-0. La doppietta di Osimhen e il rigore di Zielinski lanciano gli azzurri verso i quarti di finale di Champions League. Una doppia sfida che ha visto l’Eintracht perdere complessivamente 5-0. Una sconfitta netta che pesa per i tedeschi.

L’allenatore dell’Eintracht Glasner commenta così la partita in conferenza stampa. Di seguito quanto riportato dalla redazione:



“Abbiamo visto i nostri limiti. Il Napoli è stato più forte. Sono orgoglioso di come abbiamo giocato, di quello che ha fatto la squadra. Bisogna accettare il risultato. Abbiamo avuto un paio di azioni con Gotze in cui potevamo fare di più. Inutile parlare delle assenza o di Kolo Muani”.

Errore individuale sul gol di Osimhen?

“La difesa a cinque, a volte, ha funzionato. Osimhen ha saltato tantissimo, è stato incredibile”.

Napoli al livello di City, Bayern e Real?

“Sì, lo penso. Credo che riporterà lo Scudetto dopo 33 anni, sono incredibilmente stabili in fase difensiva. Non posso fare paragoni con la Premier, ma sono al livello del Bayern Monaco”.

Napoli troppo forte?

“L’Ajax ne ha presi sei in una partita. Abbiamo incontrato una squadra molto forte, volevamo segnare ma non ci siamo riusciti. I giocatori ci hanno provato, il livello era troppo alto per noi”.

Sulla reazione da avere dopo una sconfitta così:

“Sono serate molto importanti. Se mi avessero chiesto se fossimo arrivati a marzo in tutte e tre le competizioni avrei sottoscritto”.