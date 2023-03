La beffa oltre il danno, la UEFA minaccia: possibili sanzioni al Napoli!

Continuano le problematiche per la partita di questa sera contro l’Eintracht Francoforte. Infatti la società tedesca scende in protesta contro il provvedimento Uefa e il presidente dei tedeschi, Peter Fischer, decide di rimanere a casa e non presenziare allo stadio stasera. Mentre nelle ultime ore sono arrivate anche le dichiarazioni di Ceferin, presidente della UEFA, che si schiera dalla parte degli Ultras dell’Eintracht.

Non si è lasciato andare a tanti giri di parole il presidente dell’Eintracht, che ha confermato la sua decisione di rimanere in patria e non presenziare al Maradona per la sfida di questa sera. L’edizione odierna de Il Mattino, inoltre, rivela come l’UEFA tenga sotto osservazione la situazione minacciando il Napoli di possibili sanzioni in caso di scontri tra le tifoserie.

Sarebbe un danno, oltre che una beffa, visto che a manifestare chiaramente intenzioni violente sono stati prevalentemente gli Ultras dell’Eintracht, come già dimostrato a Francoforte.

Ecco quanto evidenziato da Il Mattino:

Hanno cancellato il pranzo ufficiale a Villa D’Angelo, si sono messi di traverso sulla vendita dei biglietti, il presidente Peter Fischer ha deciso di restare a casa per protestare contro la decisione del prefetto di Napoli. Ma ieri sera, a rompere il silenzio dell’Uefa per schierarsi dalla parte dell’Eintracht, ci ha pensato il presidente Aleksander Ceferin che intervistato dalla tv pubblica ZDF ha ammonito l’Italia: “Non è possibile per le autorità italiane decidere che i tifosi tedeschi non siano ammessi. Se non può essere garantito l’ordine pubblico, allora va cambiata la sede della partita”.

Parole pesantissime. Probabilmente condizionate anche dalle tante critiche che De Laurentiis muove alla gestione dell’Uefa. Oggi ci sarà un piano di sicurezza speciale, al Maradona ma in tutta la città (saranno circa 600 gli agenti impegnati per prevenire la guerriglia in città). La Uefa considera Napoli città a rischio: in caso di incidenti, c’è il rischio di sanzioni per il club.