Nuovi scontri a Napoli, quasi 1000 poliziotti: sta succedendo all’esterno dell’hotel dell’Eintracht!

Il Napoli vince anche il ritorno degli ottavi di finale contro l’Eintracht Francoforte e raggiunge un risultato storico: è la prima volta che la squadra partenopea approda ai quarti di finale. Con il 3-0 gli azzurri mettono in cassaforte un risultato che non è mai stato in bilico, visto il vantaggio di due reti già assicurato all’andata, in Germania.

Protagonista indiscusso della serata Victor Osimhen che con la sua doppietta mette al sicuro il risultato tra fine primo tempo e inizio secondo. Non a caso, il nigeriano, è stato poi votato come MVP della serata. A siglare la terza rete ci ha pensato Zielinski, su rigore. Coronamento di una serata perfetta che ha regalato una gioia immensa a tutti i tifosi del Napoli ma soprattutto del calcio e dello sport.

Altri scontri a Napoli tra le due tifoserie

Scontri tifosi Napoli-Eintracht

Di fronte alla festa in campo stona ciò che sta accadendo al di fuori. Gli oltre 400 tifosi tedeschi, infatti, sono arrivati in città nonostante non fosse consentito loro di poter seguire la partita al Diego Armando Maradona. I supporter tedeschi, però, non hanno mancato occasione di far sentire la loro in una maniera totalmente discutibile e violenta, mettendo in seria difficoltà l’ordine pubblico e creando disordini in città durante tutta la giornata.

Scontri sul lungomare fuori l’hotel dei tifosi dell’Eintracht

Anche adesso, subito dopo il triplice fischio, non sono mancati altri episodi violenti. Questa volta sembra siano i tifosi del Napoli ha rispondere, cercando di attaccare con lacrimogeni e bombe carte l’hotel in cui risiedono i tedeschi.

Continuano, dunque, sul lungomare gli scontri tra le due tifoserie con cariche da entrambe le parti. La polizia sembra stia cercando di sedare la situazione.