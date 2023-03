“Kvaratskhelia resta a Napoli?”, Giuntoli risponde in diretta!

Nel pre-partita di Champions League per Napoli-Eintracht Francoforte è intervenuto il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ai microfoni di Prime chiarendo la situazione rinnovi degli azzurri. Importante la risposta del direttore sui gioielli che stanno brillando in questa stagione.

Di seguito quanto evidenziato:

Sul rinnovo appena concluso per Lobotka:

“Abbiamo rinnovato Lobotka e proseguiremo con gli altri ragazzi in scadenza per consolidarci ancora di più”.

Riguardo ai rinnovi di Kvaratskhelia, Osimhen e Kim:

“In questo momento hanno tanti anni di contratto, non c’è fretta. Approfondiremo quest’estate, ci concentriamo su chi è in scadenza. Il calcio è fatto di motivazioni: quest’anno ne è l’esempio. Siamo il Napoli e siamo sicuri di fare bene questa stagione”.

Tante richieste per andarmene?

“Non vedo perché dovrei andarmene, mi trovo bene qui e sono ancora sotto contratto”.