Trasferta vietata ai tifosi dell’Eintracht, Spalletti respinge le critiche: che risposta ai tedeschi!

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Eintracht Francoforte. La sfida, valida per gli ottavi di ritorno di Champions League, è stata considerata dal TAR Campania “ad alto rischio“.

La decisione finale è stata quella di vietare la trasferta ai tifosi avversari, molti dei quali però sono partiti lo stesso e si trovano tutt’ora nelle strade di Napoli.

Spalletti ha fatto riferimento anche a questo aspetto, ricordando gli eventi dell’andata, quando fuori dallo stadio venne messa a rischio l’incolumità di alcuni supporters del Napoli.

Assenza tifosi dell’Eintracht, Spalletti: “Non dipende da noi”

“Tifosi dell’Eintracht esclusi? È un provvedimento figlio di quello che è successo all’andata, dove non è stata garantita la sicurezza dei nostri tifosi. E quando ci sono questioni legate all’ordine pubblico, ci sono Istituzioni che ci lavorano. Bisogna fidarsi di loro, che sono addetti alla nostra sicurezza. E ciò non dipende dal nostro club, su cui si è ironizzato un po’, ma la cosa non dipende da noi“.