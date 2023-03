Pioli dopo il pareggio del Milan: “Siamo delusi”, poi la frase sul Napoli

Il Milan non è riuscita ad andare oltre il pareggio a San Siro contro la Salernitana. I rossoneri dunque falliscono l’aggancio al secondo posto e si allontanano ancora di più dal Napoli capolista. Al termine della partita l’allenatore rossonero ha commentato il match ai microfoni di DAZN, facendo anche un riferimento proprio agli azzurri.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Se pensavamo di averla chiusa nello spogliatoio? Non è stato un calo mentale o un calo fisico. È chiaro che siamo delusi , potevamo fare di certo meglio. Una volta sbloccato il risultato, ci saremmo dovuti chiudere meglio per poi cercare il raddoppio. Abbiamo subito un gol evitabile. La partita poi si è fatta più nervosa. Non c’è stato quel pizzico di fortuna in più. Occasione persa, potevamo fare di più.

Non è cambiato nulla all’interno del gruppo. Sta mancando la continuità per stare lì davanti. È un campionato un po’ così per tante squadre, tranne il Napoli a cui bisogna fare i complimenti. Stiamo facendo meglio rispetto a subito dopo la pausa, ma dobbiamo ancora crescere, soprattutto sulla mentalità se vogliamo essere competitivi sia in Europa che in Italia.