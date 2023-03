Kvaratskhelia meglio di Kakà, Bucciantini lascia tutti senza parole a SKY: “Lo preferisco per un motivo”

La stagione del Napoli sta lasciando senza parole l’Italia e tutti gli osservatori di calcio in Europa. Il numero di vittoria e la qualità di gioco espressa dalla squadra di Luciano Spalletti sono senz’altro fuori dal comune. Un giocatore in particolare sta stupendo la critica: Khvicha Kvaratskhelia.

L’attaccante georgiano, autore di 13 gol e 15 assist in stagione tra Serie A e Champions League, sta attirando estimatori da tutta Europa, tant’è che anche il Real Madrid pare essersi interessato a lui. La rete realizzata contro l’Atalanta è stata analizzata in tutti i salotti televisivi nazionali, in particolare a Sky Sport – durante “Sky Calcio Club” condotto da Fabio Caressa – si è parlato tanto del talento del Napoli. Particolare è stato il paragone al quale si è lasciato andare il giornalista Marco Bucciantini: