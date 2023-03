Fedele: “Gol di Kvara alla Maradona? Spalletti disse anche che Demme era uguale a Pizarro”

La rete contro l’Atalanta ha acceso fortemente i riflettori su Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano del Napoli ha strabiliato nuovamente la critica del calcio, non solo in Italia ma anche all’estero. Il gol, dribblando mezza difesa dell’Atalanta, l’ha accomunato immediatamente a Diego Maradona.

A parlarne è stato il dirigente ed opinionista Enrico Fedele, intervenuto a Radio Marte. Ecco quanto evidenziato:

Dire che il gol di Kvaratskhelia è alla Maradona è una bestemmia, ma Spalletti lo fa a fin di bene. Aveva detto anche che Demme era uguale a Pizarro, ma lo fece per motivare il giocatore. Lasciamo stare Maradona, non bisogna parlare di Diego. Noi a Napoli non abbiamo mezze misure, andiamo da 0 a 90. Due settimane fa Kvara era criticato, adesso è un fenomeno. Secondo me ha le stimmate di un mezzo fuoriclasse. Nel gol c’è anche una mezza leggerezza di Toloi che non lo fa andare verso l’esterno. La grandezza del numero 77 è stato il controllo di esterno.