L’ex difensore del Napoli, Fabio Cannavaro, ha rilasciato una lunga intervista all’edizione odierna de Il Mattino. In particolare, il Pallone d’Oro 2006 si è soffermato sul grande rendimento della squadra di Luciano Spalletti, rivelando tra le altre cose un retroscena su Kim Min Jae.

Cannavaro ha riservato per la squadra azzurra numerosi attestati di stima, sbilanciandosi anche su quello che può essere il cammino importante anche in Champions League.

L’intervista all’ex Napoli

Di seguito, le parole del tecnico nel corso del suo intervento al quotidiano:

Kim è davvero uno dei più forti al mondo come dice Spalletti? Sta migliorando davvero in maniera impressionante. Qualche anno fa Andrea Carnevale voleva portarlo all’Udinese, mi chiamò e mi chiese notizie. Io gli dissi che era forte, giocava nel campionato cinese dove io allenavo ma peccava di eccesso di sicurezza. Con Luciano ha imparato a essere concentrato: non ha mai distrazioni, non va mai via di testa, è sempre lì e sa sempre quale è la cosa giusta da fare. Tra lui e Koulibaly chi nella sua squadra ideale? Perché devo scegliere, li prendo tutti e due e li metto insieme. Uno come Kvara come lo definisce?

È un fenomeno, se gli fai prendere la palla ti sfonda. Ha poi la consapevolezza di essere forte, lo capisci da come si muove: resta a lungo per conto suo, poi prende palla frontale e ti punta. E come lo fermi? In questo calcio di oggi è avvantaggiato perché i difensori non possono fare molto: non gli puoi prendere i pantaloncini, non puoi toccarlo, se gli sfiori la maglia sei ammonito, se gli dai una legnata ti cacciano fuori. Vedi come trattavano Maradona: lui era prodigioso quelli che entravano come dei killer sapendo che tanto la facevano franca.

Chi è insostituibile per il Napoli? La risposta a sorpresa

A quale stella azzurra non rinuncerebbe mai Fabio Cannavaro? L’ex azzurro sorprende tutti con questa risposta:

Vedo l’importanza di Osimhen, di Kvara e di Lobotka, ma per me il migliore di tutti, l’irrinunciabile, è Di Lorenzo. Sono stato con Spalletti dopo la gara con l’Atalanta e glielo ho detto: è uno che a ogni partita gioca da almeno 6,5. Sempre. Una garanzia. Per me è come Zanetti, è ai suoi livelli. Ha una continuità spaventosa, sa giocare col pallone tra i piedi, nell’uno contro uno è fortissimo e poi è disponibile e umile col compagno: se lo vede in affanno, è lì che corre in suo soccorso. Facendo sempre la cosa migliore. In Italia un campionato così non c’è mai stato. Il Napoli è fortissimo e ci sono pochi dubbi che abbia ammazzato tutti anche psicologicamente. Perché questo resta pur sempre l’anno del Mondiale e forse anche questo ha influito nel crollo delle altre. Ma questo Napoli sarebbe competitivo anche in Premier a suo avviso? Si divertirebbe ovunque, anche a giocare ogni settimane contro avversarie che hanno nel ritmo alto la propria normalità

Il tecnico crede anche nella Champions!

Come detto in precedenza, Fabio Cannavaro si è sbilanciato anche su un possibile colpo a sorpresa in Champions League. Di seguito, le sue parole a tal proposito nel corso dell’intervista: