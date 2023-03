Pericolo scontri Napoli-Eintracht, attesi 8mila tifosi: “Verremo a fare i padroni a casa vostra”

La scelta del TAR di dare il via libera alla trasferta dei tifosi dell’Eintracht Francoforte a Napoli, in disaccordo con la scelta iniziale del Viminale di bloccare l’evento per i supporters tedeschi, potrebbe causare non pochi problemi di ordine pubblico. A far da manforte agli Ultras dell’Eintracht, infatti, dovrebbero aggiungersi quelli dell’Atalanta.

A riferirlo è l’edizione odierna de Il Messaggero che aggiunge come potrebbero essere addirittura 8mila i tifosi attesi in città per mercoledì, ovvero quando allo stadio Maradona andrà in scena il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League.

Ci saranno anche Ultra dell’Atalanta

Ecco quanto evidenziato:

Sarà una guerra, la frase captata dalle antenne della Digos tra i tifosi azzurri. Quelli dell’Eintracht, d’altronde, l’hanno promesso: “Verremo a fare i padroni anche a Napoli“, riferendosi agli scontri dell’andata. Per oggi è stato convocato a Napoli un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica: già domani il provvedimento di divieto di vendita dei ticket potrebbe essere reiterato, ma con motivazioni più circostanziate.

La Digos monitora i tifosi serbi della Stella Rossa