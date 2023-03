Khvicha Kvaratskhelia è sempre più protagonista con la maglia del Napoli. Il calciatore georgiano è autore, fino a ora, di una stagione a dir poco clamorosa, considerando che si tratta del suo primo anno in Serie A.

Doppia cifra sia per quanto riguarda i gol che gli assist e giocate che ormai regolarmente infiammano il popolo del Maradona, che in lui hanno trovato un vero e proprio beniamino.

Tutti fattori che a molti ha risollevato una questione spesso tirata in ballo quando un calciatore ha un simile impatto in maglia azzurra: quella della numero 10. In molti, sui social, sono a proporre il numero che fu di Diego Armando Maradona: idea che, per ovvi motivi, fa anche storcere il naso a molti.

Kvaratskhelia

“Vi dico cosa pensa Kvara”

A tal proposito, è intervenuto il giornalista georgiano Kakha Dgebuadze, che ai microfoni di Canale 21 ha dichiarato: