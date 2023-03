Rabbia Spalletti nell’intervallo, c’entra l’arbitraggio: avete visto? – FOTO

È stato un primo tempo piuttosto caldo quello fra Napoli e Atalanta, nonostante lo 0-0 visto in campo .Gli azzurri hanno provato ad ottenere il gol utile a sbloccare la gara e ci sono andati particolarmente vicini con un tiro di Politano parato da Musso.

Mai pericolosa invece la Dea, con il difensore azzurro Kim che si è rivelato perfetto nell’arginare la velocità di Zapata e Hojlund. C’è stato però un ulteriore momento di tensione quando il primo tempo era già finito, al rientro delle squadre negli spogliatoi.

Discussione fra Spalletti e Zapata

Spalletti furibondo con Zapata: il retroscena

Protagonisti di questa situazione sono stati l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti e l’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata. I due hanno visibilmente discusso durante il rientro negli spogliatoi in un momento beccato anche dalle telecamere mentre indugiavano sui volti dei calciatori al termine della prima frazione di gioco.

Come raccontato da Dazn, il tecnico azzurro era piuttosto infastidito per le proteste del colombiano nei confronti dell’arbitro per una mancata ammonizione di Anguissa per un intervento su Ederson. Spalletti ha anche rincarato la dose accusando l’attaccante di essere l’ultimo a poter protestare dato che si trova sempre a terra, accusa a cui il giocatore ha risposto affermando che la sua volontà era solo quella di parlare con l’arbitro, senza protestare. I due si sono poi chiariti nel tunnel, facendo tornare il sereno.