Ultim’ora, Meret in panchina gioca Gollini: svelato il motivo

Siamo davvero agli sgoccioli, il match tra Napoli e Atalanta sta per iniziare, gli azzurri vogliono tornare alla vittoria dopo la disfatta contro la Lazio guidata dall’ex Sarri.

I partenopei avranno di fronte a sé l’Atalanta di Gasperini pronta a fare punti al Maradona per tornare in piena corsa per la Champions League.

Tuttavia, per questa sfida, rispetto alle prime formazioni ufficiali, c’è una novità assoluta per il Napoli, infatti, tra i pali ci sarà Pierluigi Gollini che, dunque, giocherà al posto di Meret.

Gollini, Napoli

Il portiere, giunto a Napoli nella sessione invernale di mercato, è al suo esordio con la maglia azzurra.

Alex Meret siederà in panchina a causa di un dolore al polso che durante il riscaldamento si è acutizzato, pertanto, Spalletti ha preferito non rischiare.

Dunque, un cambio forzato per il tecnico azzurro prima dell’inizio della partita.

Gollini è un ex della sfida, il portiere italiano ha vestito la maglia dell’Atalanta dal 2017 al 2021 contribuendo in maniera importante alla cavalcata dei bergamaschi.