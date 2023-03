Tifosi dell’Eintracht a Napoli, gli azzurri prendono posizione: il comunicato fa discutere!

Continuano le polemiche attorno alla sfida tra Napoli–Eintracht Francoforte, valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League.

Il polverone nato a seguito del divieto di accesso al “Maradona” per i tifosi tedeschi, sancito dalla Prefettura di Napoli, non sembra esaurirsi.

In giornata il TAR ha annullato la sentenza, permettendo di fatto la trasferta ai sostenitori dell’Eintracht.

Una decisione non condivisa non solo dalla Prefettura partenopea (previsto un nuovo ricorso da parte dell’organo amministrativo), ma anche dalla società azzurra, che tramite un comunicato ha espresso la propria preoccupazione.

Di seguito quanto riportato dal sito ufficiale del Napoli:

“Il Calcio Napoli è fortemente preoccupato per la decisione di dare accesso ai tifosi tedeschi in occasione del prossimo incontro di Champions League Napoli-Eintracht del 15 marzo. La preoccupazione nasce dalla possibilità concreta di disordini che potrebbero crearsi, come evidenziato dal Comitato di analisi sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno. Questa decisione è stata presa dalla V sezione del TAR della Campania presieduto dalla dottoressa Abruzzese, che si assumerà la responsabilità di quanto potrà succedere. La decisione, si sottolinea, è stata presa indipendentemente dalle valutazioni tecniche degli organismi a ciò deputati.