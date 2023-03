Ghoulam polemico a DAZN: “Non mi piace come si parla del Napoli”, cosa l’ha infastidito!

Il Napoli ha dato spettacolo anche oggi, battendo 2-0 l’Atalanta. Grazie alla sconfitta dell’Inter e il pareggio della Lazio, i punti di distacco dal secondo posto tornano ad essere ben 18, un margine davvero enorme.

Negli studi Dazn, durante la trasmissione Tutti bravi dal divano, fra gli ospiti c’era anche Faouzi Ghoulam. L’algerino ha militato negli azzurri fra il 2014 e il 2022 ed ha espresso il suo punto più altto durante la gestione Sarri. Dopo una vittoria così, non ci si poteva non chiedere anche a lui qualcosa sugli azzurri.

Ghoulam però ha voluto esprimersi in modo non favorevole nei confronti della narrazione fatta della stagione azzurra dai media, reputando eccessivamente svalutata la grandezza dell’impresa azzurra. Questo ha portato anche ad un piccolo battibecco con un altro ex azzurro, Valon Behrami.

Non mi piace come parliamo del Napoli, non diamo la giusta importanza a cosa stanno facendo. Sono primi a +18 e ne stiamo parlando come se fosse una cosa normale, dobbiamo essere felici. Sta facendo una stagione strepitosa, con un calcio bellissimo. Con i suoi 18 punti di vantaggio ogni vittoria sembra normale, ma non vince da 30 anni. Secondo me dobbiamo goderci questo momento, tutta la magia che porta in campo e con i suoi tifosi