Gasperini si giustifica dopo la sconfitta: “Gara decisa da due episodi”

Ha parlato al termine della gara fra Napoli e Atalanta l’allenatore dei bergamaschi Giampiero Gasperini ai mirofoni di Dazn. I suoi hanno perso per 2-0 contro gli azzurri ma per il tecnico la gara è stata comunque buona. Di seguito quanto riportato:

Abbiamo fatto tante cose buone , soprattutto in fase difensiva. Potevamo essere più precisi per essere pericolosi, non siamo riusciti a farlo ma questo è un dettaglio in una partita che stavamo giocando bene.

Credo che noi abbiamo fatto bene la nostra gara, chiaramente difensiva , potevamo fare qualcosa in più in ripartenza nel primo tempo. Globalmente, la squadra ha fatto bene, poi queste gare viaggiano nei dettagli. L’episodio del primo gol ha cambiato tanto , noi pregustavamo già di fare risultato.

Zapata e Muriel? Stanno trovando una buona condizione, gara positiva anche per abnegazione per la squadra. Ma non solo loro, ci sono state prove positive da parte di tutti anche nel finale quando la gara era persa per il risultato.

Giudizio sul nostro campionato? Ci giocheremo tutte le nostre chance da qui alla fine. Potremo dire di essere soddisfatti a fine campionato, ma sicuramente l’atteggiamento è buono. Nelle ultime settimane abbiamo perso punti, ma anche stasera abbiamo dimostrato di poter giocare contro la migliore del campionato con dignità e coraggio. Possiamo mettere le basi per fare un bel finale.

Hojlund e Lookman? Non è vero che non mi è piaciuto Hojlund, aveva un avversario forte e non sempre si può essere decisivi, Forse oggi Zapata ha giocato meglio, non significa niente. Lo stesso vale per Lookman, ha contributo a tenere in alto la squadra all’inizio del campionato, ma una partita negativa non cambia nulla